Белорусского тренера по футболу Гончаренко дисквалифицировали и оштрафовали на $3400

Виктор Гончаренко получил 2 года испытательного срока. Фото: ТАСС

Бывший белорусский футболист, а сейчас - главный тренер ФК «Краснодар» Виктор Гончаренко был вновь наказан из-за своей излишней эмоциональности. В мачте «Краснодара» против «Ахмата» Гончаренко вручили красную карточку, пишет ТАСС.

Причиной стало то, что Гончаренко «преднамеренно покинул техническую зону для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Решение в отношении специалиста из Беларуси вынесли 23 сентября. Гончаренко дисквалифицировали на три матча (один из которых - условно) и обязали выплатить штраф ы размере 3400 долларов.

Кроме того, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС для Гончаренко установят два года испытательного срока.

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