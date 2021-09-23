Теперь пенсию или зарплату могут перечислять на базовый счет в банке – Лукашенко подписал новый указ

Это позволит белорусам снизить расходы на самые популярные операции банков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Указ №363 "О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания" подписал 23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Согласно указу физлица получат право открывать один базовый счет в система банка. Использовать его можно будет для платежных операций, определенных бесплатным минимальным списком.

При этом физлица, которые хотят получать выплаты в безналичном виде, обязательно должны будут открыть базовый счет.

Новую практику будут вводить поступенно до 1 июля 2025 года, а основные положения указа вступят в силу с 1 марта 2022 года. Социальные выплаты наличными ограничиваться не будут.

В документе говорится также и о том, что наниматель будет обязан перечислять физлицам зарплаты и приравненные к ним выплаты на базовые счета.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

Лукашенко предупредил шпионов на предприятиях, работающих на Запад: «Сядут, и надолго» (подробнее).