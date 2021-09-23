Главврач детской больницы Могилева объяснил, как выявить коронавирус у ребенка

Родители должны присматриваться к ребенку во время болезни, но ставить диагноз должен педиатр, к которому обязательно нужно обратиться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В большинстве дети остаются переносчиками COVID-19, сообщил изданию «7 дней» главврач Могилевской детской облбольницы. И среди детей пока все еще остается большой процент бессимптомного течения коронавируса.

Также за последний год в Беларуси не разворачивались инфекционные стационары с «красными зонами» для детей в таких объемах, как для взрослых.

- Как правило, это одно-два структурных подразделения. Сейчас в нашей больнице лечится 31 ребенок, и только у 11 из них подтвержден коронавирус, остальные - контакты первого уровня, - объяснил Игорь Каско и добавил, что госпитализируют в облбольницу не только из Могилева, но и из регионов.

Медик пояснил, что для детского организма «ковид» опасен развитием мультисистемного воспалительного синдрома. Появляющиеся изменения в органах и тканях спустя 1 - 2 недели после болезни.

- К счастью, мультисистемный синдром встречается редко, - добавил специалист.

Родители должны внимательно следить за ребенком: сыпь на теле, увеличение лимфоузлов являются первыми предвестниками мультисистемного течения заболевания.

Кроме того, по словам Игоря Каско сейчас в Беларуси растет количество случаев коронавируса с выраженными симптомами, а количество бессимптомных случаев уменьшается.

- Коронавирусная инфекция у детей сопровождается высокой лихорадкой, выраженными катаральными явлениями со стороны дыхательных путей, уточнил он.

Журналист поинтересовался, можно ли родителям самим обнаружить первые признаки коронавируса у ребенка? Однако главврач Могилевской детской облбольницы посоветовал не ставить диагноз самостоятельно, а обратиться к педиатру.

- Например, при коронавирусной инфекции не такая выраженная ринорея (сильный насморк), как при других вирусных заболеваниях. Что касается высокой температуры, боли в горле, вялости, слабости или ломоты в теле - все эти симптомы характерны не только для COVID-19. Что достаточно часто встречается при коронавирусной инфекции у детей, как и у взрослых, так это потеря вкуса и обоняния. Хотя к детям они возвращаются намного быстрее, - заключил Игорь Каско.

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