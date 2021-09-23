МВД Беларуси объявило о проведении спецоперации «Арсенал» в октябре

В Беларуси добровольно сдавших оружие и боеприпасы освобождают от административной ответственности. Фото: pixabay.com

В пресс-службе МВД сообщили о проведении в Беларуси специальной операции «Арсенал».

Спецоперация стартует в стране 4 октября и продлится по 8 октября. В рамках операции запланировано проведение целого комплекса мероприятий для предупреждения и пресечения правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов.

- Милиционеры проверят условия хранения зарегистрированного оружия гражданами. А также будут выявлять владельцев нелегальных боеприпасов, - прокомментировали в пресс-службе.

Главным образом, во время спецоперации будут проводить профилактическую работу, информировать белорусов насчет добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия.

В МВД уточнили, что с января 2021-го года в Беларуси из оборота изъяли более 500 единиц незарегистрированного оружия и почти 35 тысяч боеприпасов различного калибра.

- Добровольно сдано около 300 единиц нелегального оружия и порядка 11,8 тысяч боеприпасов. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1,3 тысячи зарегистрированных ружей и другого оружия, - заключили в пресс-службе.

Напомним, в Беларуси от уголовной и административной ответственности освобождаются лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие и боеприпасы в ОВД.

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