«Мобильный разрядился, очень устал и не может добраться домой»: в Чаусском районе нашли тело 71-летнего грибника

Мужчину искали несколько дней. Фото: СК

О пропаже 71-летнего грибника в милицию заявила его 64-летняя жена 21 сентября, сообщает СК.

Женщина рассказала, что мужчина ушел в лес за грибами и не вернулся. Он звонил супруге в тот день, когда пропал, чтобы сообщить, что заблудился. Потом ближе к полуночи набирал жене снова, сказал, что очень устал и не может добраться домой. А еще заметил: его мобильный разрядился.

Мужчину искали несколько дней в лесах в окрестности деревни Ляховщина, которая находится в Чаусском районе. Удалось найти тело грибника без признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия, провели опросы и пообщались с родственниками. Чтобы установить точную причину смерти, проведут судмедэкспертизу. Пока следователи не усматривают в смерти мужчины криминального характера.

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