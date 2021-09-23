Канал «СТД против насилия» в Telegram признали экстремистским

Еще несколько каналов в Беларуси признаны экстремистскими. Фото: thebell.io
Стало известно, что в Беларуси признана экстремистской информационная продукция еще одного телеграм-канала. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры в своем официальном телеграм-канале.
Так заявляется, что признаны экстремистскими материалам публикации двух ресурсов. Это телеграм-чат «ЧАТ.Стародорожский Live (Старые Дороги)» и телеграм-канал «СТД ПРОТИВ НАСИЛИЯ».
Такое решение было принято по заявлениям органов прокуратуры.
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