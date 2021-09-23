В Орше 36-летняя женщина ранила школьницу ножом на почве ревности к несовершеннолетнему

Всему виной стала любовь к подростку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конфликт произошел 19 сентября 2021 года в оршанском дворе недалеко от места, где живет школьница, пишет sb.by.

36-летняя оршанка была влюблена в 16-летнего парня, который испытывал взаимную симпатию к женщине. Та приревновала его к 14-летней школьнице и решила выяснить отношения с соперницей.

Во время дискуссий женщина вытащила нож из сумки и набросилась на школьницу. Девочка отделалась колото-резаной раной ягодицы.

Мать несовершеннолетней обратилась за помощью к медикам и сообщила о случившемся в милицию.

36-летнняя нападавшая скрылась, но милиция смогла найти ее через сутки после инцидента. Было возбуждено уголовное дело.

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