Глава МИД Финляндии подробно рассказал о разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем

Пекка Хаависто рассказал о чем он говорил с Владимиром Макеем. Фото: архив БелТА

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал подробности встречи с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем, пишет финский ресурс Helsingin Sanomat.

По словам Хаависто во время встречи с Макеем он поднял тему нарушения прав человека в Беларуси, из-за чего в отношении Беларуси страны Евросоюза ввели санкции. Кроме того, он поднял вопрос судеб более 600 человек, признанных политзаключенными. И говорил о миграционном кризисе на белорусской границе с государствами ЕС.

- Также я передал (Владимиру Макею - Прим.) о готовности Финляндии участвовать в разрешении политического кризиса в Беларуси на платформе ОБСЕ, - сказал министр иностранных дел Финляндии.

В завершение он подчеркнул, что белорусские власти игнорируют «многократные призывы оппозиции к диалогу».

К слову, в рамках Генеральной ассамблеи ООН с министром иностранных дел Беларуси из представителей дипломатии других стран ЕС встретился только глава МИД Финляндии.

В свою очередь пресс-служба МИДа Беларуси о встрече с Макея с Хаависто сообщила одной строкой: «обсудили ряд вопросов в сфере взаимного интереса».

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава МИД сказал, от какого предложения Беларуси Евросоюз отказывается.

Также Макей назвал, кого считает виновными в миграционном кризисе (подробности).

«Обеспечить демократическое и процветающее будущее» - дипломаты ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии выступили с заявлением по Беларуси.

Послы рассказали о встрече с министром иностранных дел и о том, что будет в случае предпринятия властями конкретных шагов (подробности).

Владимир Макей выступит на сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД Беларуси с 21 по 28 сентября посещает Нью-Йорк (подробности).