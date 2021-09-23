В России после стрельбы в университете покончил с собой глава СК Пермского края

Глава СК Пермского края был найден мертвым в собственном доме. Фото: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Российские СМИ сообщают о самоубийстве главы СК Пермского края России. Сергей Сарапульцев покончил с собой, находясь у себя в доме, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Так сообщается, что начальника следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковника юстиции Сергея Сарапульцева в четверг, 23 сентября, нашли мертвым в его доме.

- По предварительным данным, самоубийство Сарапульцева не связано со службой, в частности со стрельбой в университете в Перми, - прокомментировал источник агентства.

Сейчас обстоятельства и причины произошедшей трагедии устанавливается.

СК официально произошедший суицид не комментирует. Сарапульцев возглавлял следственное управление СК по Пермскому краю с 2018-го года.

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