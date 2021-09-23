В Минске на перекрестке столкнулись два «Ситроена»: один опрокинулся

Водитель на второстепенной дороге не уступил дорогу на перекрестке. Фото: ГАИ Мингорисполкома

Авария произошла днем 23 сентября, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель «Ситроен Ксара» ехал по по улице Кириенко со стороны улицы Пономаренко в Минске. На перекрестке с Одоевской 59-летний автомобилист не уступил дорогу «Ситроен Ксантия», водитель которого был на главной дороге.

Из-за столкновения «Ксара» опрокинулся. Автомобили получили механические повреждения, а вот их водители не пострадали.

ГАИ проведет проверку. Инспекторы напоминают водителям: на перекрестках неравнозначных дорог нужно уступать дорогу автомобилям, которые приближаются по главной дороге.

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