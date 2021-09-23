Караник рассказал, большой ли процент вакцинированных среди тяжелых больных коронавирусом в Гродненской области

Владимир Караник призвал население использовать средства защиты и избегать лишних контактов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди всех тяжело больных коронавирусом в Гродненской области 3,2% пациентов, которые делали прививки, пишет БЕЛТА со ссылкой на губернатора Гродненской области и экс-министр здравоохранения Владимира Караника.

"Среди 62 пациентов, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, вакцинированных только двое", - обратил внимание Караник. Он также добавил, что среди пациентов на ИВЛ нет вакцинированных.

Бывший глава Минздрава также заметил, что если бы в Гродненской области вакцинировалось почти все население, то в 30 раз стало бы меньше случаев, требующих стационарного лечения. Связано это со специфическим иммунитетом, который может выработаться после перенесенного коронавируса или же прививки от него.

Также Владимир Караник заметил, что сам болел COVID-19, но вакцинировался. Он считает, что прививка на 97% помогает снизить риски заболевания и в 99% случаев предотвращает вероятность тяжелого исхода болезни.

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