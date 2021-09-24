В Минздраве рассказали, когда частные лаборатории смогут вернуться к проведению ПЦР-тестов

В Минздраве рассказали, когда частные медцентры смогут вернуться к проведению ПЦР-тестов. Фото: СТВ

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ рассказал, когда частные медицинские центры смогут вернуться к проведению ПЦР-тестов.

Напомним, что 16 сентября Минздрав приостановил работу двух лабораторий, которые выполняли ПЦР-тесты, по причине того, что «комиссия выявила ряд недостатков в организации работы, которые влияют на качество и достоверность получаемых результатов исследований».

- Если мы видим недостатки, то не имеет никакого значения, государственная это лаборатория или же частная - недостатки не имеют права быть. Ведь мы исследуем пациентов, которые могут быть эпидемически опасны. Если же мы даем ложные результаты, то мы не сможем сработать с этим пациентом как с эпидемическим очагом. Стоит еще сказать о том, что, когда мы лечим пациентов, нам требуется подтверждение, в том числе и, скажем так, для корректировки лечения, - пояснил Пиневич.

Он добавил, что лаборатории были аккредитованы и соответствуют жестким критериям.

- Когда будут исправлены все нарушения, частные медицинские центры смогут снова вернуться к проведению ПЦР-тестов в любое время, - заверил глава Минздрава.

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