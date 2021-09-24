Глава БПЦ Вениамин призвал усилить молитвы на фоне роста заболеваемости коронавирусом, а также высказался о вакцинации. Фото: с сайте БПЦ
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал усилить молитвы на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Информация об этом была опубликована на сайте БПЦ.
- В эти дни мы слышим тревожные новости о новой волне COVID-19, а также о значительном росте заболеваемости. Это нас побуждает к усилению молитв об исцелении болящих, укреплении сил всех, кто борется с опасной пандемией. Общецерковная, а вместе с ней и личная домашняя молитва всегда помогали нашему народу выстоять в любых испытаниях, - сказал митрополит.
Он добавил, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не должна «лишать душевного равновесия, надежды на милосердие Божие и уверенности в его непрестанном промысле о каждом из нас и нашей стране».
По слова митрополита, участившиеся случаи заболевания ковидом лишь напоминают о том, что необходимо следовать рекомендованным Министерством здравоохранения мерам, которые направлены на ограничение распространение инфекции.
- Считаю важным напомнить о том, что в храмах и монастырях Белорусской Православной Церкви нужно соблюдать рекомендации, которые были выработаны в первые месяцы распространения COVID-19, - заявил митрополит.
Вениамин также считает ошибочным утверждение, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением.
- Выбор в пользу прививки или же отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека, которое он принимает на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации и возможных последствиях вакцинации, полученной от медработников, представителей научного сообщества, - отметил глава БПЦ.
Напомним, что 20 сентября в Министерстве здравоохранения официально объявили о начале четвертой волны коронавируса в Беларуси.
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