10 пожаров каждый год из-за самодельных обогревателей. В МЧС Беларуси рассказали, как правильно выбрать прибор

В МЧС Беларуси рассказали, как выбрать обогреватель. Фото: admnews.ru.

В МЧС Беларуси дали советы, как выбирать обогреватель, если осенью и зимой вам нужно дополнительно обогреть жилище.

Делать обогревательный прибор самим спасатели не советуют. Сейчас в интернете много советов, как можно соорудить такой прибор из подручных средств. «Очумелые ручки», может, поначалу и помогают сэкономить, но последствия такой экономии могут быть очень печальными. Каждый год в Беларуси регистрируют с десяток пожаров, которые возникают именно из-за самодельных обогревателей, рассказали в МЧС. Спасатели советуют покупать только сертифицированные приборы.

Еще один совет от МЧС: если у вас остался в наследство обогреватель с открытой спиралью из лохматых времен, избавьтесь от него, даже если прибор работает исправно. Сейчас такие обогреватели не производят, потому что они очень опасны.

Когда вы купили обогреватель, не ленитесь внимательно изучить инструкцию, даже если прибор кажется абсолютно простым и незатейливым. В правилах эксплуатации и рекомендациях завода-изготовителя могут быть нюансы, которые надо учитывать.

Ставьте обогреватель как можно дальше от мебели и занавесок, не включайте его в удлинитель вместе с другими приборами, особенно вместе с чайником, микроволновкой или компьютером. Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра и не раскладывайте на нем одежду.

Если обогреватель все же загорелся, МЧС рекомендует такой порядок действий: выдерните его шнур из розетки, а если это невозможно, обесточьте квартиру. Попробуйте сами потушить обогреватель – накройте его одеялом или ковром. Если за пару минут сделать это не получится, немедленно вызывайте спасателей и выходите из горящего жилья.

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