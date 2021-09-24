СМИ: Гражданке России Софье Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря

Гражданке России Софье Сапеге продлили срок домашнего ареста до 25 декабря. Фото: rbc.ru

Гражданке России Софье Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря 2021 года. Об это пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

- У Сапеги 25 сентября 2021 года истекает срок избранной меры пресечения, и теперь ей домашний арест продлили до 25 декабря, - уточнил собеседник агентства.

Адвокат Сапеги рассказал, что следственные действия с участием Софьи продолжаются.

- Хотел бы со стороны защитников сообщить о том, что следственные действия с участием Софьи Сапеги продолжаются. Она находится под домашним арестом и чувствует себя нормально, - рассказал адвокат Александр Филанович агентству «Интерфакс-Запад».

Напомним, что гражданка России Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года в Национальном аэропорту Минск вместе с Романом Протасевичем. Они летели на самолете авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, но экстренно приземлился в Минске.

Сапега вместе с Протасевичем были переведены под домашний арест.

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