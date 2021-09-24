В России подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав России получил документы от Центра имени Гамалеи на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает агентство ТАСС.

- В Министерство здравоохранения России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции для подростков». Она получила название «Гам-ковид-вак-М». В соответствии с установленной процедурой, документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о госрегистрации вакцины, - пояснил Кузнецов.

Он добавил, что, если будет принято положительное решение о регистрации вакцины, то препарат будет производиться и применяться для защиты подростков от COVID-19 «исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или же иных законных представителей».

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