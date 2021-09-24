Белорус в Польше притворялся полицейским и обманул пенсионеров

В Польше задержали белоруса, который обманывал людей,представляясь полицейским. Фото: полиция Люблина.

20-летнему белорусу предъявили обвинение в Польше. Молодой человек притворялся сотрудником местной полиции. Он обманул как минимум одну пожилую пару, используя так называемый «метод на полицейского». Историю рассказывает пресс-служба полиции польского города Люблин.

Жертвой мошенника стали пожилые супруги из Люблина. Мужчина позвонил им, представившись полицейским, и заявил, что их родственник совершил ДТП и будет арестован, если за него не внесут залог. Пожилые люди поверили мошеннику и отдали «сотруднику полиции» почти 25 тысяч злотых.

Инцидент произошел весной, а задержали 20-летнего белоруса во вторник, 21 сентября. Он под стражей, за мошенничество парень может попасть в тюрьму на срок до восьми лет. Польские правоохранители не исключают, что люблинская история – не единственная на счету лже-полицейского.

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