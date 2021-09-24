Владимир Макей на саммите ООН предупредил о последствиях калийных санкций. Фото: БЕЛТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на саммите ООН по продовольственным системам. Он предупредил о том, что санкционная политика в отношении белорусского калийного сектора может в том числе привести к снижению урожайности и росту цен на продовольствие в мире, пишет БелТА.

Макей напомнил, что Беларусь вносила довольно весомый вклад в баланс глобальной продовольственной безопасности, экспортируя аграрную продукцию в более чем 100 стран.

- Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасности. В условиях пандемии коронавируса результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире, - отметил глава МИД Беларуси.

По его словам, отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, а они занимают около 20%, «ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве».

- Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен, а также к росту цен на продукты, - заявил Макей.

Беларусь призывает отказаться от рестрикций, которые не только противоречат положениями Устава ООН и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам, но и международным обязательства, в том числе в рамках выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

- На фоне того, что почти около двух миллиардов человек в мире недоедают, недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политдавления и экономического шантажа, - подчеркнул Макей.

Он также вспомнил о последствиях пандемии коронавирусной инфекции и увеличении масштабов голова и заявил о возможном ухудшении ситуации на фоне других вызовов современности.

- Наличие взрывоопасного конфликтного потенциала в разных точках мира, угрожающие климатические изменения лишь усугубляют продовольственный кризис и только усиливают уязвимость нацпродовольственных систем, - подытожил Макей.

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