На белорусско-польской границе обнаружили еще одного мигранта в бессознательном состоянии. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что 19 сентября, в воскресенье, вблизи белорусско-польской границы обнаружили 25-летнего гражданина Арабской Республики Египет, который лежал на земле в бессознательном состоянии. Подробности опубликовали в телеграм-канале СК.

- Когда мужчина пришел в сознание, то рассказал следователю, что на территории Польши его вместе с друзьями задержали люди в форме и выдворили на территорию Беларуси с применением насилия. Он смутно помнит все случившееся, так как чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать враче, но получил отказ. После этого он потерял сознание, - прокомментировали в СК.

И добавили, что лечащий врач пострадавшего рассказал, что мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с явными признаками переохлаждения.

- По данному факту Гродненским межрайонным отделом СК было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК – Заведомое оставление в опасности. Проводится расследование, - рассказали в ведомстве.

На белорусско-польской границе обнаружили еще одного мигранта в бессознательном состоянии. Фото: телеграм-канал СК

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