В Мингорисполкоме определили объекты для обязательного видеонаблюдения. Фото: pixabay.com

В Мингорисполкоме решением №2268 от 29 июля был утвержден перечень объектов, которые подлежат обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности. Документ был опубликован на Национальном правовом портале pravo.by в пятницу, 24 сентября, и вступает в силу после официального опубликования.

Решение было принято в целях реализации указа о создании системы видеонаблюдения за общественным порядком.

Всего в перечне указан 1091 объект. В него внесены административные здания, школы и другие учреждения образования, мемориальные комплексы, железнодорожные станции, остановочные пункты, объекты метрополитена, АЗС, общежития. В данном перечне также указаны магазины сетей «Мила», «Остров чистоты», «Санта», «Евроопт», «Виталюр», торговые центры и заведения общественного питания.

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