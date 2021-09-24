В Мингорисполкоме определили объекты для обязательного видеонаблюдения. Фото: pixabay.com
В Мингорисполкоме решением №2268 от 29 июля был утвержден перечень объектов, которые подлежат обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности. Документ был опубликован на Национальном правовом портале pravo.by в пятницу, 24 сентября, и вступает в силу после официального опубликования.
Решение было принято в целях реализации указа о создании системы видеонаблюдения за общественным порядком.
Всего в перечне указан 1091 объект. В него внесены административные здания, школы и другие учреждения образования, мемориальные комплексы, железнодорожные станции, остановочные пункты, объекты метрополитена, АЗС, общежития. В данном перечне также указаны магазины сетей «Мила», «Остров чистоты», «Санта», «Евроопт», «Виталюр», торговые центры и заведения общественного питания.
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