В Беларуси на 24 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси на пятницу, 24 сентября, синоптики объявили штормовое предупреждение. Информация об этом была опубликована на сайте pogoda.by.

- Днем 24 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15 - 20 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности сохранится, - написано в сообщении.

Синоптики также проинформировали, что пройдут дожди.

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