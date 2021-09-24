Минские коммунальники рассказали, при каких условиях отопление включают не только в квартирах, но и в подъездах

В квартирах минчан уже тепло, а вот когда потеплеет в подъездах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В ЖКХ Ленинского района Минска рассказали, когда отопление могут включить не только в квартирах, но и в местах общего пользования жилых домов. Подъезды станут теплыми только тогда, когда на улице четыре дня подряд будет держаться температура не выше чем четыре градуса со знаком плюс, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника производственного отдела ЖКХ Елену Дрягуеву.

Дрягуева объяснила, что в отопительный период подъезды должны прогреваться не менее чем до 14 градусов тепла, и сказала, на что жильцам надо обратить внимание, если в местах общего пользования становится холоднее.

По словам специалиста, радиаторы в подъездах, как правило, дают достаточно тепла, но оно постоянно уходит через открывающиеся двери, разбитые стекла или во время проветривания общих лоджий. Если жильцы будут сами следить за тем, чтобы сохранить тепло, и вовремя сообщать о неисправностях в службы ЖКХ, в подъездах будет тепло, а значит, теплее будет и в квартирах, напомнила Елена Дрягуева.

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