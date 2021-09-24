Гендиректор МТЗ: «С 1 октября заработная плата работников будет увеличена на 8%»

На МТЗ с 1 октября увеличат зарплату сотрудникам на 8%. Фото: БЕЛТА

Генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк сообщил, что с 1 октября 2021 года заработная плата работников будет увеличена на восемь процентов. Информация об этом была размещена в телеграм-канале МТЗ.

- С 1 октября 2021 года заработная плата сотрудников Минского тракторного завода будет увеличена на 8%, - говорится в сообщении.

Гендиректор завода также попросил руководителей подразделений донести до всех данную информацию.

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