В Могилеве женщина обирала пенсионеров, представляясь продавцом или соцработником. В милиции рассказали, кем еще любят прикидываться злоумышленники

Женщина проникла в квартиру пенсионерки, представившись торговым агентом, и украла кошелек. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как минимум двоих пенсионерок обманула жительница Могилева. К одной из них, 78-летней женщине, она пришла под видом торгового представителя - предлагала купить пледы. Расхваливая свой товар, дама осмотрела прихожую и заметила торчащий из кармана пальто на вешалке кошелек и украла его. В кошельке было 380 рублей.

Еще одну женщину могилевчанка обманула, представившись социальным работником. 83-летнюю пенсионерку она убедила, что та должна зачислить в «специальный фонд» определенную сумму, и таким образом украла у нее 250 рублей.

Милиция вычислила мошенницу, в отношении нее возбуждены уголовные дела.

В могилевской милиции напомнили простые правила безопасности. Чаще всего мошенники представляются работниками социальной службы, газовщиками, медиками, торговыми представителями. Они могут обокрасть человека, впустившего их в дом, либо убедить его купить какие-то товары. Даже если товар в итоге окажется качественным, выясняется, что мошенники взяли за него сумму в разы большую.

Не впускайте в жилище незнакомцев, проверяйте, является ли человек тем, кем представляется (требуйте предъявить служебное удостоверение, уточняйте в службах, направляли ли к вам этого сотрудника). Не оставляйте незнакомцев одних в комнатах без присмотра, не покупайте ничего у коммивояжеров, которые предлагают товары, принося их вам на дом. Если вас все же обманули или обокрали, немедленно звоните в милицию.

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