Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 - 26 сентября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 25 и 26 сентября Фото: Инна КОРСАК

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в выходные, 25 - 26 сентября. Информация об этом была размещена на портале pogoda.by.

- В субботу, 25 сентября, в стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории прогнозируются дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный, днем - порывистый. Местами по западу Беларуси возможен сильный порывистый, - сообщили синоптики.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +10 градусов, а днем - от 11 градусов со знаком плюс по северо-востоку до +18 по юго-западу страны.

По информации синоптиков, в воскресенье, 26 сентября, в республике сохранится дождливая, но теплая погода.

- В стране будет облачно с прояснениями. Местами, в частности по востоку Беларуси, прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром будет слабый туман. Ветер сохранится северо-западный, северный умеренный, местами порывистый, - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +11 градусов, днем - от +10 до +16. По юго-западу Беларуси воздух прогреется до 18 градусов.

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