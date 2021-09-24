Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе из-за снежной бури.

Пять человек из группы альпинистов, которые 23 сентября запросили помощь на Эльбрусе, погибли. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Спасатели вылетели на место нахождения группы людей, однако обнаружили там пять человек без признаков жизни. Отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции сотрудникам МЧС удалось найти и спустить с Эльбруса живыми 14 человек. Все спасенные переданы врачам, а 11 из них госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика.

Ранее сообщалось о трех погибших, однако два альпиниста скончались, не дождавшись помощи. На местонахождения людей указали спасенные участники группы. Спасатели обнаружили их, однако на станции «Гара-Баши» на высоте 3900 м врачи медицины катастроф констатировали смерть двух альпинистов.

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