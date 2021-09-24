Кабачковую икру российского производства запретили продавать в Беларуси
Госстандарт выявил в Могилевской области икру с превышенным уровнем нитратов. Об этом сообщили в региональной инспекции Госстандарта.
Опасная продукция была выявлена сотрудниками инспекции во время проверки одного из индивидуальных предпринимателей Горецкого района.
- В продаже были обнаружены овощные консервы - икра из уваренных кабачков торговой марки «Юнона» российского производства, - сообщили в инспекции.
Как показали результаты проверки, продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по критериям безопасности. В ней обнаружено превышение допустимого уровня содержания нитратов в 2,75 раза.
Госстандартом запрещен ввоз и реализация этого продукта на территории Беларуси.
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