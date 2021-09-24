Вынесен приговор по делу о взрыве на светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.

23 сентября суд вынес приговор по делу о гибели человека во время аварии на Светлогорском ЦКК. Заседание проходило в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда. Начальник смены завода беленой целлюлозы признан виновным по статье «Нарушение правил охраны труда», он 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения («химии»). Оператор центрального пульта предприятия признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он получил 2 года «химии». А еще ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» должен выплатить матери погибшего денежную компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а в пользу супруги погибшего - в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. Напомним, упомянутая авария произошла на Светлогорском ЦКК 30 июля 2020 года. Тогда в результате разрыва трубопровода двое рабочих ремонтно-механического цеха предприятия получили сильные термохимические ожоги от хлынувшей на них под давлением горячей суспензии из щелочи и древесных опилок. Один рабочий умер в больнице через 5 дней. Другой пострадавший перенес несколько операций по пересадке кожи на обожженных ногах и выздоровел. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

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