В Минске фура снесла столб - водитель не справился с управлением

В Минске фура снесла столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Крупное ДТП произошло в Минске на улице Денисовской 24 сентября. Грузовой автомобиль врезался в столб. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел утром, около 11 часов. В результате аварии произошла остановка движения в обоих направлениях, в том числе и общественного транспорта.
- 31-летний мужчина на грузовом автомобиле двигался по улице Денисовской со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Маяковского. Проезжая вблизи дома №49, водитель при выборе скорости не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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