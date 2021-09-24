Правозащитники: массовые обыски проходят в Бобруйске

Фото носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики пришли с обыском к нескольким жителям Бобруйска 24 сентября. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников.

По словам адвокатов, обыски проходят дома у Ксении Емельяненко, Валентина Варичева, Юлии Загришевой, Дмитрия Костина и Евгении Мироновой.

Сообщается, что обыски прошли примерно по 10 адресам. Несколько человек после обысков забрали в милицию.

По некоторым данным, обыски могут быть связаны с уголовными делами, возбужденными по факту поджога одной из «Табакерок» в Бобруйске и наложении устройства на железнодорожные пути.

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