Правозащитники: массовые обыски проходят в Бобруйске

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Силовики пришли с обыском к нескольким жителям Бобруйска 24 сентября. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитников.
По словам адвокатов, обыски проходят дома у Ксении Емельяненко, Валентина Варичева, Юлии Загришевой, Дмитрия Костина и Евгении Мироновой.
Сообщается, что обыски прошли примерно по 10 адресам. Несколько человек после обысков забрали в милицию.
По некоторым данным, обыски могут быть связаны с уголовными делами, возбужденными по факту поджога одной из «Табакерок» в Бобруйске и наложении устройства на железнодорожные пути.
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