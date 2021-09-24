Только белый и лимонный: в ГАИ рассказали об обязательных требованиях к фликерам

В ГАИ рассказали об обязательных требованиях к фликерам. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГАИ Минска напомнили пешеходам о правильности использования фликеров. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Госавтоинспекции рассказали, как получить максимальный эффект от использования фликеров - они должны быть видны со всех сторон. Светоотражающая лента должна находиться на рукаве или брюках, а подвеска пристегнута булавкой к одежде. Лучше всего использовать одновременно два или более световозвращателя - с правой и левой стороны.

- Световозвращающие элементы только двух цветов - белого и лимонного - проходят сертификацию и соответствуют всем требованиям. Красные, синие, зеленые фликеры малоэффективны, - рассказали в ГАИ.

Единый день безопасности дорожного движения проходит в Минске 24 сентября. В рамках акции проводится профилактика ДТП с участием пешеходов в темное время суток, мероприятие также направлено на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

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