Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 сентября 2021 года: новый рекорд суточных заражений. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Минздрав опубликовал обновленные данные по ситуации с коронавирусом в Беларуси. Установлен новый суточный рекорд заболеваемости - за сутки заразились 1994 человек. А всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 526 тыс. 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 510 тыс. 304 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 066 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 32 тыс. 227 тестов. Всего в стране проведено 8 млн 332 тыс. 887 тестов.

Более 1 971 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 559 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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