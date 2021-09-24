Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 октября. Фото: Pixabay

Цены на некоторые виды сигарет вырастут в Беларуси с 1 октября, об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Сигареты Pall Mall и Vogue Гродненской табачной фабрики «Неман» вырастут в цене на 10 копеек, Kent - на 4 - 10 копеек, Rothmans - на 9 - 15 копеек.

Табачная фабрика «Табак-инвест» поднимает цены на сигареты LD Compact Lounge и Richmond на 5 копеек, Monte Carlo и Sobranie - на 10 копеек, Camel и Winston - на 4 - 10 копеек.

Компания «Беларусьторг» поднимает цены на сигареты Vogue, Dunhill, Pall Mall Nano Blue на 10 копеек, на 15 копеек - Rothmans Mix 3 in 1.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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