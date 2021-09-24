Более 620 ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в Беларуси с начала года. Фото: Pexels
Более 620 ДТП с участием пешеходов зафиксировано в Беларуси с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве отметили, что в ДТП с участием пешеходов 530 человек получили травмы, более 100 погибли. При этом большинство происшествий с летальным исходом произошло в темное время суток. С 24 сентября по 3 октября сотрудники ГАИ проведут комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ДТП с участием пешеходов.
- Милиционеры организуют рейды в часы пик и темное время суток на аварийно опасных участках и нерегулируемых пешеходных переходах. Выявлять будут не только пеших нарушителей, но и водителей, пренебрегающих правилами проезда переходов, - сообщили в пресс-службе.
Комплекс профилактических мероприятий стартует с проведения единого дня безопасности дорожного движения под девизом «Позаботься о безопасности! Стань заметным на дороге!». В рамках акции Госавтоинспекция напомнит участникам дорожного движения о правах и обязанностях, последствиях безрассудного поведения и несоблюдения ПДД и ответственности за нарушения.
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