Boeing президента Беларуси вылетел из Минска и взял курс на юго-восток, но никаких визитов Александра Лукашенко не анонсировалось

Президентский Boeing вылетел из Минска и взял курс на восток. Фото: Jogi, planespotters.net. Фото носит иллюстративный характер.

По данным авиационного серависа Radarbox, президентский Boeing 767 вылетел из Минска в 15.10 и взял курс на юго-восток, летит в сторону Сочи.

На публике Александр Лукашенко последний раз появлялся вчера, 23 сентября - встречался с министром промышленности и вице-премьером.

Boeing президента Беларуси вылетел из Минска и взял курс на юго-восток.

Государственное агентство БелТА сообщило, что сегодня, 24 сентября, Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия. Но фотографий или видео со встречи нет.

Никаких официальных визитов президента Беларуси не анонсировалось.

За час до вылета появилась новость о том, что Путин предложил Совбезу обсудить безопасность Союзного государства:

- Вы знаете, что у нас закончился достаточно серьезный период переговорный с нашими белорусскими друзьями по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства. Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему, - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

Утром 24 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в заседании Совбеза по видеосвязи. А еще заявил, что другие встречи Путина в этот день будут носить непубличный характер.

Напомним, в эти дни Путин находится на самоизоляции.

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