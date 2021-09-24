Старый аэродром между Минском и Брестом выставили на аукцион. Фото: Sputnik

Взлетную площадку в Брестской области под Ганцевичами выставили на аукцион, организатором выступил комитет «Брестоблимущество». Такая информация появилась на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

Начальная стоимость лота - 5650 долларов, на торги заявилось уже несколько покупателей.

Аэродром был построен в 1980 году, его площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров.

По информации организаторов аукциона, покупатель получит взлетную площадку в аренду сроком на 30 лет, однако улететь с нее не получится - использовать участок можно только для размещения объектов сельскохозяйственного или промышленного производства, общественного питания, торговли и услуг. Также сообщается, что на территории 1,3 гектара, расположенных на мелиорируемых полях, ничего нельзя строить.

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