Старый аэродром между Минском и Брестом выставили на аукцион. Фото: Sputnik
Взлетную площадку в Брестской области под Ганцевичами выставили на аукцион, организатором выступил комитет «Брестоблимущество». Такая информация появилась на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.
Начальная стоимость лота - 5650 долларов, на торги заявилось уже несколько покупателей.
Аэродром был построен в 1980 году, его площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров.
По информации организаторов аукциона, покупатель получит взлетную площадку в аренду сроком на 30 лет, однако улететь с нее не получится - использовать участок можно только для размещения объектов сельскохозяйственного или промышленного производства, общественного питания, торговли и услуг. Также сообщается, что на территории 1,3 гектара, расположенных на мелиорируемых полях, ничего нельзя строить.
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