Жительница Светлогорска пять часов разговаривала с мошенниками и лишилась 13 тысяч рублей. Фото:Pexels

Жительница Светлогорска разговаривала пять часов с мошенниками по телефону, в результате чего лишилась 13 тысяч рублей, об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

43-летняя женщина обратилась в милицию с заявлением о краже неизвестными крупной суммы денег с банковской карты.

- В один из дней женщине позвонила девушка, представившаяся работницей банка, и предложила ей поучаствовать в специальной операции по выявлению нечестных сотрудников финансового учреждения, - сообщили в УВД.

Как рассказали в ведомстве, женщине предложили оформить кредиты на свое имя в пяти разных банках, а затем полученные деньги перевести на указанный счет.

Потерпевшей при этом сообщили, что ее деньги будут помечены, что облегчит спецоперацию по установлению личности мошенника.

Первый разговор мошенников с женщиной длился более пяти часов - за это время ее уговорили взять кредиты и проинструктировали, как правильно получить сумму «для операции».

Жительница Светлогорска посетила пять банков, в двух из которых оформила кредиты. Полученную сумму в размере более 13 тысяч рублей она перевела мошенникам.

О том, что «спецоперация» является обманом, женщина поняла на следующий день.

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