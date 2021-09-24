Устроивший в Перми стрельбу пришел в сознание. Фото: Ольга Домская / РИА Новости.

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), пришел в сознание. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, передает ТАСС. Ранее пермский Минздрав оценивал состояние стрелка как крайне тяжелое. Ему провели операцию по ампутации голени. Стрелка при задержании ранили сотрудники ДПС, которые первыми приехали к месту происшествия. Позднее в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края уточнили РБК, что речь идет не о полном сознании, а лишь о его «элементах».

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