Лукашенко потребовал посеять озимые в течение недели. Фото: БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
По результатам доклада Лукашенко дал главе Минсельхозпрода ряд поручений - в частности, посеять озимые в течение недели.
- Лукашенко дал ряд поручений. В частности, правительству, главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами - активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность - и ночью, - сообщили в пресс-службе.
Во время встречи президента Беларуси с министром сельского хозяйства и продовольствия также были затронуты вопросы затягивания сева озимых зерновых, замедление темпов уборки картошки и сахарной свеклы (некоторых районах), а также силосной кукурузы.
Через неделю Совет министров и Крупко должны будут провести совещание и доложить о конкретных результатах сделанной за семь дней работы.
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