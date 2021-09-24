Лукашенко потребовал посеять озимые в течение недели. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По результатам доклада Лукашенко дал главе Минсельхозпрода ряд поручений - в частности, посеять озимые в течение недели.

- Лукашенко дал ряд поручений. В частности, правительству, главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами - активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность - и ночью, - сообщили в пресс-службе.

Во время встречи президента Беларуси с министром сельского хозяйства и продовольствия также были затронуты вопросы затягивания сева озимых зерновых, замедление темпов уборки картошки и сахарной свеклы (некоторых районах), а также силосной кукурузы.

Через неделю Совет министров и Крупко должны будут провести совещание и доложить о конкретных результатах сделанной за семь дней работы.

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