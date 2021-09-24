Бригада геологов потерялась в лесу в Пинском районе

Геологи заблудились в лесу в Пинском районе. Фото: Pixabay
Бригада геологов из пяти человек, проводившая геологическую разведку в лесу вблизи деревни Житновичи в Пинском районе, перестала выходить на связь 23 сентября, на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Искать пропавших отправились местные жители, работники местного лесхоза и спасатели.
- Около шести часов вечера бригада разбилась на две группы: одна осталась работать возле дороги, вторая, состоявшая из двух человек, пошла в лес. Один из работавших в лесу геологов имел при себе мобильный телефон. Однако, как пояснил звонивший в службу МЧС мужчина, ближе к ночи телефон у коллег, работавших в лесу, перестал быть доступен, - рассказали в ведомстве.
Как сообщили в МЧС, найти заблудившихся с помощью громкоговорителей и сигналов не удалось. Спасатели начали прочесывать лес, и через некоторое время люди отозвались на голос.
Геологов обнаружили ближе к полуночи, в медицинской помощи они не нуждались.
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