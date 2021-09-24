Белстат: средняя зарплата белорусов в августе упала на 8,5 рубля

Средняя зарплата белорусов в августе упала на 8,5 рубля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Средняя зарплата белорусов в августе 2021 года составила 1463,2 рубля, или в перерасчете по курсу Нацбанка 585 долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Белстата.

По сравнению с данными за предыдущий месяц, зарплата стала меньше на 8,5 рубля - в июле она составляла 1471,7 рубля.

Сообщается, что меньше всего по-прежнему зарабатывают сотрудники парикмахерских и салонов красоты - в среднем 751,6 рубля. Сотрудники интернатов, предоставляющих социальные услуги, в среднем получают 801,9 рубля. Работники библиотек, архивов и музеев - 808,6 рубля.

Самая высокая средняя заработная плата у специалистов, занятых в IT-сфере, - 5648,6 рубля. Следом идут с большим отрывом пилоты гражданской авиации - 4001 рубль.

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