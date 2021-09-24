На Совбезе России Путин обсудил безопасность Союзного государства

Путин назвал переговоры с белорусской стороной "достаточно серьезными". Фото: пресс0служба Кремля

В пятницу, 24 сентября, во время совещания с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин обсуждал Союзное государство, сообщает пресс-служба Кремля.

В режиме видеоконференции российский президент пояснил итоги переговоров с белорусской стороной и предложил обсудить вопросы безопасности Союзного государства Беларуси и России.

Обращаясь к постоянным членам Совбеза, Путин напомнил о том, что закончился переговорный период с белорусскими властями, который он назвал «достаточно серьезным». Он уточнил, что закончились переговоры насчет параметров дальнейшего строительства Союзного государства.

- Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему, - заявил Путин.

Так как Владимир Путин все еще находится на самоизоляции из-за коронавируса в ближнем окружении, совещание проходило в видеорежиме.

Напомним, что недавно закончились совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2021». И не так давно Лукашенко заявлял, что намерен произвести закупки российского оружия на 1 миллиард долларов, в том числе - ЗРК С-400.

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