Мужчина провел в лесу в Пуховичском районе больше суток - его в бессознательном состоянии нашли спасатели

Мужчина провел в лесу в Пуховичском больше суток – его нашли спасатели в бессознательном состоянии. Фото: МЧС

Больше суток искали потерявшегося в Пуховичском районе мужчину. Об этом сообщили в МЧС.

«23 сентября в 17.30 пуховичским спасателям поступило сообщени, что необходима помощь в поиске гражданина, заблудившегося в лесном массиве вблизи деревни Турин. О случившемся стало известно от знакомого, с которым мужчина ушел в лес около 8.00 того же дня», – рассказали подробности в МЧС.

К месту поиска сразу же выехали подразделения по чрезвычайным ситуациям Пуховичского района. Кроме того, к поисковым работам присоединились работники пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области и специалисты Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

Связь с потерявшимся отсутствовала.

«Лесной массив, в котором потерялся человек, разделен рекой Свислочь. Поиски одновременно были организованы в двух направлениях. Коллеги из «ЗУБРА» сформировали поисковую группу и начали обследование территории вдоль реки с той стороны массива, с которой потерявшийся заходил в лес», - добавили в МЧС.

Тем временем местные спасатели и работники пожарного аварийно-спасательного отряда отправились обследовать участок леса на расстоянии пять километров вдоль реки, где был пешеходный мост, по которому мужчина мог перейти на другую сторону.

Когда начались поиски, шел проливной дождь, однако поисковая операция продолжалась всю ночь.

«Спасатели прочесывали лес на квадроциклах и в пешем порядке, работали на отклик. В поисках также участвовали работники милиции, лесного хозяйства и военнослужащие», - уточнили в МЧС.

Потерявшегося вынесли на носилках из леса и передали медикам. Фото: МЧС

Примерно в пять утра работники пожарного аварийно-спасательного отряда нашли ведро с грибами. После чего в этом районе собрались все участники поиска.

- Накануне вечером был организован штаб. Изучив имеющуюся информацию, приняли решение начинать поиски с места входа грибника. После того как было обнаружено ведро, мы направились в данный квадрат совместно с кинологом и собакой по кличке Дарк. Вели поиск цепью. Когда мы нашли мужчину, он был уже без сознания, - рассказал Александр Мамчиц, командир отделения центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР».

Мужчину вынесли из леса на носилках и передали врачам. По предварительным данным, у него переохлаждение.

Отмечается также, что всего в поисково-спасательной операции были задействованы 10 единиц техники и 39 человек.

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