Третья больница Минска перепрофилирована для работы с пациентами с коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Третья городская клиническая больница Минска перешла на прием пациентов с COVID-19, кроме нескольких отделений. Об этом рассказала главный врач Наталья Саевич.

- У нас чистым остался роддом. И пока ведем амбулаторный прием пациентов по офтальмологическому профилю и эндоскопии, - уточнила она, ее слова приводит агентство «Минск-Новости».

В настоящее время больница работает как инфекционный стационар. Здесь лечатся 250 пациентов с COVID-19, из которых прививку сделали только пять человек.

По словам главврача, те, кто попал в реанимацию, не были привиты.

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