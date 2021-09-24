Белорусские ученые сказали, какой будет зима в Беларуси в 2022 году

Ученые считают, что высока вероятность холодной зимы в 2022-ом году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Погодные аномалии - лютые морозы и экстремальную жару - в Беларуси, оказывается, переживали и в прежние столетия. Как утверждает академик Владимир Логинов, далекие предки белорусов переживали такие природные пертурбации и раньше, да и не раз, цитирует Sputnik Беларусь.

По словам главного научного сотрудника лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси, при анализе последних 7 тысяч лет обнаруживаются несколько эпох, когда температуры были выше нынешних.

- Цикличность была и будет. Но сейчас мы еще вынуждены учитывать антропогенный фактор - рост парниковых газов, - поясняет академик.

Ученый Владимир Логинов объяснил, что на планете погода менялось не один раз. И например, в XI веке на территориях современной Беларуси произрастали бахчевые культуры - арбузы и дыни. А на континенте были такие температуры, когда летом фиксировался минус. Сохранились картинки с изображением замерзшего летом на улице при сушке белья в Англии.

- Это был так называемый малый ледниковый период, имевший довольно большую продолжительность. Период, начавшийся в 1645 году, а завершившийся, по разным оценкам, в XVII - XVIII веке, - прокомментировал академик Логинов.

Погода циклична, и холода повторяются. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пугает белорусов и сентябрь 2021-го: уже в начале месяца ночные заморозки и не теплее +10 днем. А что будет дальше - такая же экстремально холодная зима, как в начале года?!

Белорусский ученый тут уточнил, что зима-2021 вовсе не была «экстремальной». В рейтинге прошлая зима где-то 20-я по холодам.

- Просто давно не было суровых зим. А самая суровая зима за всю историю инструментальных наблюдений была в Беларуси в 1939 году, когда стояли морозы почти под -40 градусов, - заметил представитель Института природопользования НАН.

Сейчас же долгосрочные прогнозы не составляются. И, как объясняет директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко, предел предсказуемости погоды не превышает 2 - 3 недель. Поэтому нельзя точно сказать, будет ли снег в новогоднюю ночь в Беларуси.

- Таких методов в мире не существует! - подчеркнул Лысенко.

И добавил, что рассуждать можно лишь об аномалии в среднем отличии температур зимы или отдельных месяцев от средних многолетних условий.

- В этих прогнозах возможно опираться, допустим, на изменение температуры мирового океана, атмосферные циркуляции, ледовитости в Арктике, - перечислил ученый.

Сейчас в долгосрочном метеопрогнозировании расчет делается на методы глубокого машинного обучения, подбирающие различные глобальные геофизические индексы, имеющие отражение на климате и погоде.

А вот спрогнозировать снег на Новый год не получится - предсказуемости погоды не превышает 2-3 недели Фото: Надежда БУТОВИЧ

В завершение глава Института природопользования НАН Беларуси пояснил, что высока вероятность того, что зима 2022-го будет холодная.

- Если исходить из циклических проявлений, на территории Восточной Европы сейчас проявляются восьмилетние колебания. И мы на данный момент находимся как раз в минимуме 8-летнего цикла. Не случайно и прошлая зима была достаточно холодная. В последующий год вероятность таких зим повышается. Это не означает, что зима будет холодная, но вероятность этого достаточно высокая, - указал Лысенко.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тепло, но дождливо: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 - 26 сентября.

В стране будет преобладать облачная погода (подробности).

Белорусские Швейцария, Тунис, Ибица и Фьорды: топ-12 уникальных мест в стране, которые сравнивают с заграницей и о которых вы могли не знать.

Вот какие места в Беларуси облюбовали туристы. Называем локации, рассказываем особенности (подробности).

Предсказания для Беларуси и мира на 2020 и 2021 годы: что пророчили гадания на Таро, что сбылось и чего ждать.

Когда закончится коронавирус и что предсказывают для белорусов древние карты Таро, мы решили узнать у популярных гадалок. Доверять таким раскладам или нет - личное дело каждого (подробности).