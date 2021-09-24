Лукашенко прилетел в Сочи с частным визитом 24 сентября

Самолет Лукашенко приземлился в Сочи. Фото: Telegram / "Пул первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в настоящее время находится с частным визитом в Сочи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

– Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи, – приводит агентство слова источника.

Он также рассказал, что Лукашенко «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».

Отметим, что эта поездка не анонсировалась. О ней стало известно 24 сентября. По данным авиационного сервиса Radarbox, президентский Boeing 767 вылетел из Минска в пятницу в 15.10 и в 17:35 приземлился в аэропорту Сочи.

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