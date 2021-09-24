Лукашенко прилетел в Сочи с частным визитом 24 сентября

Самолет Лукашенко приземлился в Сочи. Фото: Telegram / "Пул первого"
Президент Беларуси Александр Лукашенко в настоящее время находится с частным визитом в Сочи. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
– Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи, – приводит агентство слова источника.
Он также рассказал, что Лукашенко «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию».
Отметим, что эта поездка не анонсировалась. О ней стало известно 24 сентября. По данным авиационного сервиса Radarbox, президентский Boeing 767 вылетел из Минска в пятницу в 15.10 и в 17:35 приземлился в аэропорту Сочи.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.
Читайте также:
Лукашенко потребовал посеять озимые в течение недели
Президент Беларуси поручил работать до позднего вечера, а где имеется возможность - и ночью (подробности).
Фотофакт. Лукашенко взял с собой на саммит в Душанбе шпица Умку и сына Николая
Лукашенко отправился на саммит в Таджикистан 15 сентября (подробности).
Фотофакт: вот какие телефоны стоят возле Лукашенко во время самых важных совещаний
Выглядят они гораздо проще, чем тот, что находится в его рабочем кабинете (подробности).