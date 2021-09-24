Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Минске

Водитель маршрутки не справился с управлением. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске в ДТП попала маршрутка с пассажирами, сообщил телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла около 17.00 вечера, маршрутка на скорости врезалась в дерево на обочине. Маршрутное такси ехало по улице Орловской от площади Бангалор в сторону улицы Карастояновой.
- По предварительной информации, водитель маршрутного такси «Мерседес» не справился с управлением. Авто выехало за пределы проезжей части и врезалось в дерево, - прокомментировали в УГАИ.
Сообщается, что в аварии пострадали пять человек. Пострадавших осматривают медики.
По факту аварии проводится проверка.
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