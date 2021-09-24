Латвия направит жалобу из-за ограничения Латвией пропускной способности с ЛЭП Беларуси

Латвия возмутилась действия Литвы в рамках "антиостровецкого" закона. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Латвия пожалуется в Еврокомиссию и Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики на Литву, которая ограничила пропускную способность ЛЭП с Беларусью, пишет Delfi.

Напомним, Литвой в одностороннем порядке была ограничена пропускная способность линий электропередач с Беларусь. Литовская сторона сделала это для того, чтобы с БелАЭС на Балтийский рынок не поступала электроэнергия.

В Латвии считают, что на это нет технических обоснований.

- Мы считаем, что сокращение Litgrid общей пропускной способности (TTC - Total Transfer Capacity - Прим.) между Литвой и Беларусью не имеет никаких технических обоснований, - прокомментировали в Министерстве экономики Латвии.

В свою очередь, глава Минэнерго Литвы Дайнюс Крейвис считает законными эти действия, и заявил, что во время дискуссии операторов передающих систем «серьезных замечаний не было». Причем , по словам Крейвиса, претензии не высказывали не только Латвия с Эстонией, но и Россия или Беларусь.

- Не знаю, что предпримет Латвия, но на сегодняшний день мы не видим никаких юридических рисков, потому что все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ, - добавил литовский министр энергетики.

Напомним, на основании так называемого «антиостровецкого» закона Литвой на прошлой неделе была снижена максимальная пропускная способность на литовско-белорусских энергосоединениях. Таким образом, до достижения нового трехстороннего соглашения стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

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