Как работают больницы в Беларуси во время четвертой волны коронавируса, рассказали в Минздраве

Больницы в Беларуси обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Фото: Иван Макеев

Больницы в Беларуси обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом заявили в Минздраве 24 сентября. Напомним, что в республике началась четвертая волна коронавируса.

«В настоящее время, несмотря на эпидемический подъем есть возможность оставить часть отделений для оказания высокотехнологичной и специализированной помощи по другим нозологиям. В каждой области и Минске, в зависимости от развития эпидситуации, предусмотрен план дальнейшего перепрофилирования коечного фонда», – уточнили в пресс-службе Минздрава.

Там добавили, что проводят мониторинг больниц каждый день. В настоящее время перепрофилировано достаточно больниц, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с коронавирусом.

Кроме того, специалисты кафедр инфекционных болезней медуниверситетов и БелМАПО выезжают в больницы по всей Беларуси и оказывают практическую и методическую помощь врачам на местах.

Специалисты кафедр инфекционных болезней медуниверситетов и БелМАПО выезжают в больницы по всей Беларуси и оказывают практическую и методическую помощь врачам на местах. Фото: Иван Макеев

В Минздраве напомнили, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), поэтому нужно своевременно обращаться за помощью к медикам.

«Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация. Привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и, даже, в метро», – отметили в министерстве.

Там привели статистику по регионам касательно работы больниц во время четвертой волны коронавируса.

«На сегодняшний день в Минске работает 108 организаций здравоохранения, из них 25 больничных. Общее количество коек в стационарах столицы составляет 10 185. В городе для лечения пациентов с COVID-19 развернуто более 3 тыс. коек», – рассказали в Минздраве.

Отмечается также, что пациентов с коронавирусом госпитализируют в городские инфекционные больницы – взрослую и детскую, в больницу №1 (там перепрофилированы кардиологические и ревматологическое отделения), во 2-ю (там перепрофилированы кардиологические и отделения гнойной и экстренной хирургии), в 3-ю (там перепрофилированы гастроэнтерологическое отделение, кардиологическое, пульмонологическое, гинекологическое и хирургические отделения). Также их лечат в 4-й больнице, где перепрофилированы оториноларингологические отделения, хирургическое и урологическое № 1, в пятой (перепрофилированы терапевтические и хирургические отделения), в шестой (перепрофилированы терапевтические и акушерско-гинекологические отделения). Пациентам с коронавирусом оказывают медпомощь в специальных перепрофилированных отделениях 10-й и 11-й больниц Минска и в Больнице скорой медицинской помощи.

Для оказания помощи по COVID-19 дополнительно перепрофилированы городской клинический родильный дом № 2 и Минский городской клинический центр дерматовенерологии.

Тем временем в Гомельской области на данный момент общее количество коек в стационарах – 14 669. Перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID и пневмонией 3 503 койки.

В Витебской области общее количество коек в стационарах составляет 7 270, в том числе перепрофилированных инфекционных – 1 487.

В Могилевской области всего в стационарах 10 661 коек, перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID – 19 и пневмонией – 2 299 коек.

В Гродненской области эти показатели составляют 9 683 и 1 728 соответственно.

Что касается Минской области, то там идет «активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению в условиях пандемии COVID-19». Пациентам с коронавирусом и пневмонией стационарная медпомощь оказывается в 26 учреждениях здравоохранения, в которых перепрофилированы 2 531 койка.

В Брестской области в настоящее время общее количество коек в стационарах составляет 10 730 единиц, перепрофилированы для работы с COVID-19 – 3 678 единиц.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Третья больница Минска перепрофилирована для работы с пациентами с коронавирусом

В настоящее время больница работает как инфекционный стационар (подробности).

В Беларуси началась четвертая волна коронавируса: вспоминаем три предыдущие и разбираемся, как влияет дельта-штамм и прививки

В стране сейчас - самые высокие цифры по заболевшим. Каждый раз во время очередного подъема болезнь открывалась с новой стороны и преподносила очередные сюрпризы (подробности).

Прививка против гриппа или против COVID-19? Как поступить, объяснила медик

Она также рассказала, эффективны ли прививки против COVID-19 против новых вариантов вируса (подробности).

Главврач детской больницы Могилева объяснил, как выявить коронавирус у ребенка

И назвал характерные признаки (подробности)