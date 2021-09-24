В мире четвертую неделю снижается заболеваемость коронавирусом - уже уровень июля 2021 года

В Западной Европе спад "ковида", а в Восточной Европе все больше стран объявляют о четвертой волне. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Агентство ТАСС подсчитало, что в мире заболеваемость COVID-19 снизилась до уровня июля 2021-го года.

В сумме, по данным информагентства, в течение последней недели в мире было зарегистрировано 3,6 миллиона или на 0,2 миллиона меньше предыдущей недели новых случаев коронавируса. Таким образом, уже четыре недели подряд в мире падает количество диагностируемых случаев «ковида». В общем, уровень заболеваемости упал до июльских показателей.

- После резкого роста смертность от коронавируса так же пошла вниз. За последние семь дней в мире скончались около 60 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Неделей ранее - свыше 65 тысяч человек, - утверждает ТАСС.

Регионально обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в мире выглядит так:

- в Северной Америке на этой неделе резко снизилась заболеваемость, но стало расти число летальных исходов;

- в Юго-Восточной Азии фиксируется спад заболеваемости коронавирусом;

- а вот на Ближнем Востоке, напротив, - подъем заболеваемости. Здесь в регионе главным очагом COVID-19 остается Турция;

- новые вспышки коронавируса фиксируются и в Восточной Европе. Большинство стран региона объявили о начале четвертой волны пандемии «ковида»;

- при этом в Западной Европе, наоборот, наблюдается серьезное снижение количества новых выявляемых случаев коронавируса.

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